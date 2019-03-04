Merkel'in halefi LGBT'leri kızdırdı

Almanya'nın gündemi: Merkel'in partisindeki halefinin, LGBTİ bireyler için söylediği sözler.

MİZAHİ KONUŞMA İÇİN SAHNEYE ÇIKTI

Geçtiğimiz ay, Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar Birliği'nde (CDU) Genel Başkan seçilen Annegret Kramp-Karrenbauer, geçtiğimiz perşembe günü Baden-Württemberg eyaletinin Stockach kentindeki bir karnaval eğlencesinde mizahi bir konuşma yapmak için sahneye gelen muhafazakar politikacı, konuşmasının görüntüleri hafta sonunda sosyal medyada yayılmaya başladıktan sonra, LGBTİ hakları savunucuları ve siyasetçiler tarafından sert bir dille eleştirildi.

"LGBT TUVALETLERİ NASIL İŞEYECEĞİNİ BİLMEYENLER İÇİN"

Başkent Berlin'de hâkim olan atmosfere gönderme yapan Kramp-Karrenbauer, "Aranızda şu aralar hiç Berlin'e giden oldu mu? Oradaki Latte Macchiato fraksiyonu üçüncü cinsiyet için ayrı tuvalet uygulamasını başlattı.” diyerek, klasik cinsiyet anlayışına uymayan veya trans bireyleri desteklemek amacıyla başlatılan cinsiyetsiz tuvalet uygulaması hakkında alaycı bir ifade kullandı ve "İşte bu (tuvaletler), işerken ayakta mı dursun yoksa otursun mu tam bilemeyen erkekler için.” dedi.