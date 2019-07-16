Merkel'in titrememesi için yine önlem alındı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Moldova Başbakanı Maya Sandu ile Berlin'de bir araya geldi.
Angela Merkel, daha önceki basın toplantılarında 3 kez titreme nöbeti geçirdi.
Merkel'in titremeleri sevenlerinde paniğe neden oldu.
Almanşa şansölyesi, ilk olarak 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada nöbet geçirdi.
MARŞLAR DAHİ OTURARAK SÖYLENİYOR
Merkel'in titrememesi için önlem alındı. Merkel artık konuklarıyla törenlerde oturuyor. Ülkelerin marşını dahi ayakta söylemiyor.
HİPOGLİSEMİ
Alman basını Merkel'in, Hipoglisemi atağı geçirdiğini iddia etmişti.
Hipoglisemi atağı, kan şekerinin olması gerektiğinden daha düşük olması durumuna deniyor.