Merkel'in yerine gelmesi beklenen adayda korona çıktı

Angela Merkel'in koltuğu için halef olarak gösterilen Friedrich Merz, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

EVDE KARANTİNADA OLACAK

DPA haber ajansına açıklama yapan Merz, "Pazar günü gerçekleştirilen testin sonucu pozitif çıktı. Önümüzdeki haftanın sonuna kadar evde karantinada olacağım." dedi.

25 NİSAN'DA YAPILACAKTI, ERTELENDİ

Annegret Kramp-Karrenbauer'ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından yeni liderini seçmek için toplanacak olan CDU, 25 Nisan için planlanan konferansı salgın nedeniyle ertelemişti.