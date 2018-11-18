Merkel'in yerine Türk karşıtı Karrenbauer gelebilir

Geçtiğimiz haftalarda Almanya’nın başbakanı ve uzun yıllar boyunca Hıristiyan Demokrat Parti’yi yöneten Angela Merkel, partinin liderliğini daha sonra yapmayacağını açıklamış ve Alman siyasetinde bütün gözler Merkel’in koltuğuna dikilmişti.

MERKEL'İN YERİNE GELEBİLECEK TEK KADIN

Adaylar arasında dikkat çeken isimlerden birisi de şu ana kadar adaylığını duyuran tek kadın olan Annegret Kramp-Karrenbauer.

ANKETLERDE YÜKSEK ORANDA DESTEK ALITOYR

Bild am Sonntag’ın yaptığı ankete göre oyların yüzde 32’sini alan, ARD tarafından yapılan anket çalışmasında ise oyların %46’sını alan ve 7 Aralık’ta gerçekleşecek parti kongresinde seçilme ihtimali olan Kramp-Karrenbauer, ülkenin çok okunan dergilerinden Spiegel’e konuştu.

"BU SİSTEMİN NASIL BİTECEĞİNİ KONUŞMAMIZ GEREKİYOR"

Kram-Karrenbauer, ülkesinde uygulanan çifte vatandaşlık uygulamasından rahatsız olduğunu söyledi. Kram-Karrenbauer, Alman ve Türk çifte vatandaşlığının beklenen verimi sağlamadığını söyledi. Siyasetçi, “Türkiye, ülkedeki vatandaşların kendi tarafında olmasını istiyor. Eğer bu durum devam ederse çifte vatandaşlık amacını yitirmiş olur. Bu sistemin nasıl biteceğine dair konuşmamız gerekiyor” dedi.

GÖÇMEN KARŞITI TUTUM SERGİLİYOR

Kramp-Karrenbauer, daha önce de çocuklarıyla Almanya’ya göç eden bireylere vatandaşlık verilmesini fakat çocuklarına verilmemesini desteklediğini duyurmuştu.