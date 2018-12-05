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Merkez Bankası 2019 para ver kur politikasını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, spekülatif davranışlar sonucu sağlıksız fiyat oluşumlarının gerçekleştiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 10:43..
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Merkez Bankası 2019 para ver kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası 2019 para ver kur politikasını açıkladı

Son günlerde, aniden yükselip aniden düşen dolar kurundaki dalgalanma ile ilgili "Spekülatif davranışlar sonucu kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları" tanımını yapan Merkez Bankası "Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Dolar 5,13 seviyesine kadar düşerek son ayların en düşük seviyesini görmüştü, bugün ise 5,43 seviyesine kadar yükseldi.

TCMB açıklamasında "Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir." dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DÖVİZ LİKİDİTESİ İMKANI SAĞLANMAYA DEVAM EDİLECEK

"2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.

Döviz depo piyasasında, bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limitle 1 hafta ve 1 ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecek.

Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihaleleri ile Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine 2019 yılında da devam edilecektir.

PİYASAYA ESNEK İHALELERLE VEYA DOĞRUDAN MÜDAHALE EDİLEBİLECEK

Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda, kurlarda, sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir.

Para Politikası Kurulu, 2019'da önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda sekiz toplantı yapacaktır.

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir."

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