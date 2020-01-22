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Merkez Bankası Başkanı Uysal’dan faiz açıklaması

2019 yılında önden yüklemeli bir faiz indirimi yapıldığını söyleyen Uysal, 2020 yılı için ince ayar yapılması gereken bir döneme girdiklerini söyledi.

AA | 22.01.2020 - 15:55..
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Davos Zirvesi’nde önemli toplantılara katıldıklarını belirten Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yüksek borçluluk oranlarının yönetimi, istikrarlı ve dengeli büyüme süreçleri gibi konuların görüşmelerde ana başlıklar olduğunu söyledi.

“OCAK’TA ÖLÇÜLÜ BİR ADIM ATTIK”

2019 yılının Temmuz ayından itibaren faiz indirimlerinde önden yüklemli bir politika izlediklerini belirten Uysal, “2019’da 1200 baz puan indirime gittik. 2020’de daha hassas bir döneme, daha ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtiğimizi söyleyebilirim. Ocakta ölçülü bir adım attık. Bundan sonraki adımlarımız özellikle gelen verilere dayalı olacak. 2020 yılında kademeli olarak tek hanelere inmeyi hedefliyoruz. Finansal koşullarda çok net bir şekilde iyileşme oldu. Bu da iktisadi faaliyetteki toparlanmaya destek oldu. Önümüzdeki dönemde yatırım ve istikrara da yansımasını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

“DAVOS POZİTİF GEÇİYOR”

Türkiye açısından Davos’un oldukça pozitif geçtiğini söyleyen Uysal, “Geçtiğimiz yıldan bu yana yaşanan bir süreç var. Ekonominin gücünü kanıtlaması direncin artması ve finansal koşulların iyileşmesi Türkiye açısından önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.” dedi.

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