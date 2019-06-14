Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin beklenti anketini açıkladı.

Buna göre, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,68 iken, bu anket döneminde yüzde 15,85'e geriledi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 15,48'ten yüzde 14,88'e indi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,34 ve yüzde 11,46 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİ 10 KURUŞ İNDİ

Ankette yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6,4310 TL iken, bu anket döneminde 6,3015 TL'e geriledi.

Cari işlemler açığı beklentisi, yıl sonu için 14,7 milyar dolardan 10,6 milyar dolara geriledi.