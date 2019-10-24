Geçtiğimiz aylarda faizi toplamda yüzde 7,5 düşüren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ekim ayı faiz kararını açıkladı.

3 AYDA YÜZDE 10 İNDİRİM

Para Politikası Kurulu yüzde 2,5'luk faiz indirimini; "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50’den yüzde 14’e indirilmesine karar vermiştir." ifadeleriyle açıkladı.

Buna göre temmuz ayında yüzde 24 olan faiz oranlarında, 3 ayda yüzde 10 indirime gidilmiş oldu. Faiz böylece yüzde 14'e düştü.

YÜZDE 7,5'LUK İNDİRİM YAPILMIŞTI

Merkez Bankası'nda faizi sabit tutan Murat Çetinkaya'nın başkanlıktan alınmasının ardından, Murat Uysal başkanlığa getirilmişti.

Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu; 25 Temmuz'da faizi yüzde 24'ten 19,75'e, 12 Eylül'de ise yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirmişti.

Böylece temmuz ayından bu yana faizdetoplamda yüzde 7,5'luk indirim sağlanmıştı.