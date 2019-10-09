Merkez Bankası: Enflasyon daha da düşecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Murat Uysal 1211 sayılı TCMB Kanunu 42.maddesi kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirten Türkiye Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Murat Uysal, büyüme kompozisyonunun dış dengeyi olumlu etkilediğini ifade etti.

İHRACAT BÜYÜMEYE KATKI YAPTI

Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini vurgulayan Uysal, net ihracatın dönemlik büyümeye katkı sağladığını belirtti.

Sunumda, TL’deki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğu ifade edildi.

"MERKEZ BANKASININ İSTİKRARI SÜRECEK"

Para politikasına ilişkin olarak ise Eylül ayı PPK toplantısında enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurların dikkate alınarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar verildiği vurgulandı.

Başkan Uysal sunumunun sonunda, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek Merkez Bankasının fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini belirtti.