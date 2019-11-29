Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüş ön plana çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı finansal istikrar raporunda, ekonomideki son gelişmelerle ilgili önemli ifadeler yer aldı.

Merkez; faiz, döviz kurları ve enflasyona dikkat çekti.

BORÇLULUK ORANI ORTALAMANIN ALTINDA

Yayınlanan raporda, şu ifadelere yer verildi: "Kredi arz ve talep koşullarındaki iyileşme, enflasyondaki düşüş eğilimi ve enflasyon beklentilerindeki gerileme iktisadi faaliyeti desteklemektedir. Hane halkı borçluluk oranı gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında.

İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Küresel büyüme görünümüne yönelik endişeler, ticarette korumacılık eğilimleri ve küresel iktisadi politika belirsizlikleri, finansal istikrar üzerinde aşağı yönlü risk unsurlarıdır. TCMB, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edecektir.

DÖVİZ KURU, FAİZ, ENFLASYON DÜŞTÜ

Cari işlemler dengesi belirgin bir şekilde iyileşiyor. Kredi büyümesi artıyor. Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısıyla risklere karşı dayanıklılığını koruyor. Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi."