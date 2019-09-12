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Merkez Bankası faizi bir kez daha düşürdü

Temmuz ayı sonunda faizi yüzde 19,75'e indiren Merkez Bankası, şimdi de 16,50'ye indirdi.

Haber Merkezi | 12.09.2019 - 14:00..
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Merkez Bankası faizi bir kez daha düşürdü

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bu sabah gerçekleştirdiği toplantının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

FAİZ YÜZDE 16,50

Para Politikası Kurulu, yaptığı toplantı sonrasında faiz kararını şu cümlelerle açıkladı; Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye indirilmesine karar verilmiştir.

CUMHURBAŞKANI "DÜŞECEK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü Eskişehir'de yaptığı konuşmada; "Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplanıyor, inanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz.Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor." demişti.

TEMMUZ SONUNDA 425 BAZ PUAN İNDİRİLDİ

Temmuz ayı sonuna kadar yüzde 24 olan faiz, yüzde 4,25'e denk gelen 425 baz puan indirimle yüzde 19,75'e düşmüştü.

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