Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceğini bildirdi.
FAİZ ORANI YÜZDE 24
Halihazırda Merkez Bankası'nın 1 hafta vadeli repo ihalelerinde faiz oranı yüzde 24, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 25,50, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde borç verme faiz oranı da yüzde 27 seviyesinde bulunuyor.
DOLARIN İLK TEPKİSİ
Dolar kuru açıklama sonrası ilk tepki olarak 5.55'e geriledi.