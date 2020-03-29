Merkez Bankası: Salgının ardından ekonomi toparlanacak

Merkez Bankası'ndan koronavirüs salgının Türkiye'deki ekonomiye etkisine ve sonrasına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş tarafından yapılan açıklamada, "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz. Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Özbaş, "Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi." dedi.

Ayrıntılar geliyor...