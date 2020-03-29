taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Merkez Bankası: Salgının ardından ekonomi toparlanacak

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

AA | 29.03.2020 - 17:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Merkez Bankası'ndan koronavirüs salgının Türkiye'deki ekonomiye etkisine ve sonrasına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş tarafından yapılan açıklamada, "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz. Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Özbaş, "Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisi bu sürece dirençli bir şekilde girdi." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

İlginizi Çekebilir
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 2 bin 191 oldu
ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e yükseldi.
Türkiye'den koronaya karşı tedavi hamlesi
Koronavirüs hastalarını tedavi etmek için Ercüment Ovalı "28 kahraman Türk çocuğu" dediği ekibiyle birlikte laboratuvara girdi.
Adana'da sokak köpekleri 11 oğlağı telef etti
Olay güvenlik güçlerine bildirilirken, oğlakların sahibi sabahın erken saatlerinde köpek sesine uyandığını ancak yetişemediğini söyledi.
HDP'li Remziye Tosun'a soruşturma açıldı
Savcılık HDP milletvekili Remziye Tosun hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan soruşturma başlattı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'den koronavirüs propagandası
HDP'den koronavirüs propagandası
1049
AB'den Esad'a ateşkese uy çağrısı
AB'den Esad'a ateşkese uy çağrısı
104
Büyükçekmece'de koronaya rağmen ev partisi
Büyükçekmece'de koronaya rağmen ev partisi
477
81 ülke IMF'den borç istedi
81 ülke IMF'den borç istedi
205
Libya'da milis güçleriyle maskeli çatışma
Libya'da milis güçleriyle maskeli çatışma
48
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
211
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir