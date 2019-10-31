Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu sunumunda bankanın TÜFE tahminlerini açıkladı.
ENFLASYON: YÜZDE 12
Buna göre TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,9'dan yüzde 12'ye düşürdü.
2020 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 8,2'de kaldı. Bankanın 2019 sonu gıda enflasyonu yüzde 15'ten yüzde 10 seviyesine düştü.
2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 11 seviyesinde sabit kaldı.
Tüketici enflasyonunun Ekim ayında tek hanede kalmasının ancak sonrasında hızlanmasının beklendiğini belirten Uysal, ana trendin aşağı yönlü olduğunu ifade etti.
Bankanın ham petrolde 2019 için ortalama fiyat tahmini varil başına 65 dolardan 63.4 dolara geriledi.