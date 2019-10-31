taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7159
Euro
6.3864
Altın
1500.58
Borsa
98953.91
Gram Altın
275.002
Bitcoin
52139.92

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,9'dan yüzde 12'ye indirdi.

Haber Merkezi | 31.10.2019 - 10:45..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu sunumunda bankanın TÜFE tahminlerini açıkladı.

ENFLASYON: YÜZDE 12

Buna göre TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,9'dan yüzde 12'ye düşürdü.

2020 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 8,2'de kaldı. Bankanın 2019 sonu gıda enflasyonu yüzde 15'ten yüzde 10 seviyesine düştü.

2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 11 seviyesinde sabit kaldı.

Tüketici enflasyonunun Ekim ayında tek hanede kalmasının ancak sonrasında hızlanmasının beklendiğini belirten Uysal, ana trendin aşağı yönlü olduğunu ifade etti.

Bankanın ham petrolde 2019 için ortalama fiyat tahmini varil başına 65 dolardan 63.4 dolara geriledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
11 cinayetin hükümlüsü, 25 yıl sonra dağda yakalandı

11 cinayetin hükümlüsü, 25 yıl sonra dağda yakalandı

102
ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

109
ABD Başkanı Trump'tan montajlı yeni paylaşım

ABD Başkanı Trump'tan montajlı yeni paylaşım

39
İlker Başbuğ Yüce Divan'da yargılanmayacak

İlker Başbuğ Yüce Divan'da yargılanmayacak

66
Twitter: Siyasi reklam almayacağız

Twitter: Siyasi reklam almayacağız

10
Efsane maçta kazanan Liverpool

Efsane maçta kazanan Liverpool

11
TBMM'de HDP hariç tüm partilerden ABD'ye kınama

TBMM'de HDP hariç tüm partilerden ABD'ye kınama

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir