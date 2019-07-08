Merkez Bankası'ndaki değişiklik doları yükseltti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Muriç yarışını sarı-lacivertliler kazandı. Transferin yankıları devam ederken, sarı-kırmızılılar ezeli rakiplerine bir karikatürle gönderme yaptı.

Galatasaraylılar Muriç için karikatür yaptı

Aslı Aydıntaşbaş'a göre Çipras büyük işler yaptı

7

Miçotakis: Vergiler azalacak yatırımlar artacak

Yunanistan'da yapılan erken seçimleri muhalefetteki muhafazakarlar kazandı. Başbakan olarak seçilen Kyriakos Miçotakis, yatırımları artırma ve vergileri azaltmayı taahhüt etti.