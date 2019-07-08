Merkez Bankası'ndaki değişiklik doları yükseltti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası eski Başkanı Murat Çetinkaya'yı, “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik." şeklinde uyardığını ancak gerekeni yapmadığı için görevden alındığını ifade etmişti.
TL HAFTAYA DEĞER KAYBEDEREK BAŞLADI
Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından Uzak Doğu piyasalarının da açılmasıyla Türk lirası, dolar karşısında ani bir değer kaybı yaşadı.
Haftasonunu 5,60’lar civarında sürdüren Dolar/TL Uzak Doğu piyasalarının Merkez Bankası kararına tepkisiyle birlikte 5,80’lere kadar yükseldi.