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Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

TCMB repo faizini yüzde 9,75 olarak belirledi.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 14:08..
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Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 7 binden fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüs, diğer yandan ülkelerin ekonomisine de ağır darbeler vurmaya devam ediyor.

Öldürücü virüsün ekonomiyi tehdit etmesi sonrası birçok ülkenin merkez bankası, durumdan en az zararla kurtulmak için harekete geçti.

FAİZLERİ İNDİRDİLER

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (FED), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya (BOJ) ve İsviçre (SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte kendilerini güvence altına almak için faizleri indirme kararı almıştı.

TÜRKİYE MERKEZ BANKASI DA HAREKETE GEÇTİ

Koronavirüsün küresel  çapta ülkelerin ekonomisini vurması sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu da (PPK) bugün toplandı.

9.75'E ÇEKİLDİ

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten, yüzde 9,75'e çekti.

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır." ifadeleri kullandı.

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