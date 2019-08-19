taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6414
Euro
6.2619
Altın
1497.41
Borsa
96268.27
Gram Altın
270.379

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılık belirlemede kredi büyümesi kriteri getirdi.

AA | 19.08.2019 - 16:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema uygulamalarında değişikiliğe gitti.

Banka, Türk lirası zorunlu karşılık belirlemede kredi büyümesi kriteri getirdi.

"ZORUNLU KARŞILIKLARIN YILLIK BÜYÜME ORANLARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİR"

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir. Yürürlüğe girecek değişiklikler ile Türk lirası zorunlu karşılık oranları ve Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranı, bankaların dövize endeksli kredileri ile bankalara kullandırılan krediler hariç Türk lirası cinsi standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yıllık büyüme oranları ile ilişkilendirilmiştir.

"TÜM VADE DİLİMLERİNDE YÜZDE 2 OLARAK UYGULANACAK"

Buna göre, kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında (referans değerler) olan bankalar için Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacaktır. Diğer bankalar için zorunlu karşılık oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Ayrıca, mevcut durumda Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacaktır. Yeni yöntemle; kredi büyüme oranları her zorunlu karşılık döneminde hesaplanacak, büyüme oranları referans değerler arasında kalan bankalar takip eden üç ay boyunca (6 tesis dönemi) ilgili zorunlu karşılık oranları ve faiz/nema oranlarına tabi olacaktır."

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık kararı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'a atanan kayyum makamına Erdoğan'ın fotoğrafını astı

Van'a atanan kayyum makamına Erdoğan'ın fotoğrafını astı

457
Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

484
Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar

Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar

303
Can Yaman İtalya'da

Can Yaman İtalya'da

104
Abdullah Gül kayyum atamasını doğru bulmadı

Abdullah Gül kayyum atamasını doğru bulmadı

998
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü

Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü

1141
Kayyum atamalarıyla belediyelerde yeni dönem

Kayyum atamalarıyla belediyelerde yeni dönem

212
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir