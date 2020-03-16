Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi bekleniyor

Merkez Bankası'nın Mart ayında politika faizinde 50 baz puan indirim yapması beklenirken Fed başta olmak üzere küresel merkez bankalarının her geçen gün daha fazla genişlemeci adım açıklaması ile TCMB'den faiz indirim beklentileri de kuvvetleniyor.

50 BAZ PUAN İNDİRİM

Reuters'ın 14 kurumun, neredeyse tamamı dün gece Fed'in beklenmedik bir adımla politika faizini sıfıra indirmesi öncesi tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi 50 baz puan indirim yönünde oluşuyor.

Reuters anketinde tahminlerin üst bandı 150 baz puana ulaşmış durumda.

Reuters anketindeki mevcut 14 tahminden 12'si faiz indirimi beklentisi yönünde. Faiz indirimi beklentileri 25 ile 150 bazpuan arasında değişiyor.

Ankette faiz artışı ise bekleyen yok.

Oyak Yatırım, "TCMB'nin PPK açıklamasında koronavirüs kaynaklı risklere ve petrol fiyatlarındaki düşüşün maliyet yönlü baskıları azatttığına dikkat çekmesini bekliyoruz. Bir başka taraftan ise TL'deki değer kaybının enflasyonu negatif etkileyecek unsurlar arasında yer alacaktır" görüşüne yer verildi.

FED FAİZİ AŞAĞI ÇEKTİ

Dünyanın başlıca ülkelerinin merkez bankaları koronavirüs salgının ekonomiye etkilerini telafi etmek için ortak adım attı. Fed faizi neredeyse sıfıra indirirken en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını bildirdi.

Büyük merkez bankaları ise kredi piyasalarını ve bankaları rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likitidesi sağlayacaklarını açıkladı.

TCMB Murat Uysal başkanlığındaki son altı PPK toplantısında toplam 1,325 baz puanlık faiz indirimine gitti. Banka politika faizini %10.75'e çekerken son dönemde faiz indiriminin büyük bölümünü tamamladığı mesajını da veriyordu.

Ancak bu mesajların ABD başta olmak üzere yeni küresel bir faiz indiriminin başlamasıyla bu PPK'da farklılaşması bekleniyor. Piyasanın merak ettiği riskten kaçışın kuvvetli olduğu yani TL'nin değer kaybettiği bir dönemde TCMB'nin yeniden büyük bir indirim yapıp yapmacağı.

TCMB'nin yılsonu enflasyon tahminini bu yıl için %8.2, hükümet programında ise %8.5 piyasa tahmini ise TCMB beklenti anketinde ve Reuters anketlerinde %10 civarında şekilleniyor.