taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7631
Euro
6.396
Altın
1499.93
Borsa
94662.84
Gram Altın
277.796

Merkez Bankası’nın rezervleri 1.5 milyar dolar azaldı

Haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayan Merkez Bankası, dolar rezervlerinin gerilediğini, altın rezervlerinin yükseldiğini belirtti.

İHA | 22.08.2019 - 15:59..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 421 milyon dolar azalarak, 102 milyar 689 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 794 milyon dolar azalarak, 79 milyar 217 milyon dolardan 77 milyar 423 milyon dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Altın rezervleri ise 16 Ağustos haftasında 373 milyon dolar artışla, 24 milyar 893 milyon dolardan 25 milyar 266 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın rezervleri 1.5 milyar dolar azaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

485
Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

451
Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

197
Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

486
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

52
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

55
Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

301
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir