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Merkez Bankası'nın swap kararı

Swap faiz oranı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 09:58..
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bankalara gönderdiği yazı ile, "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'u ile sınırlandırılmıştır." denildi.

HAFTA BAŞINDA YÜKSELMİŞTİ

Geçen hafta ilgili sınır yüzde 10 olarak uygulanırken bu hafta başında ise sınır yüzde 20'ye yükseltilmişti.

Merkez Bankası'nın swap kararı

TCMB'nin bankalara ilettiği yazıda limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı da belirtildi.

İlgili piyasada kullanımın artması TCMB rezervlerinde de kullanıma paralel artış olarak yansıyor.

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