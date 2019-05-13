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Merkezi kundaklamadan önce keşif yaptı

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde çıkan yangına sebebiyet veren zanlı, "kamu malına zarar vermek" suçundan tutuklandı. Zanlının merkez içerisindeki keşif anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

AA | 13.05.2019 - 15:43..
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Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin Beyin Cerrahi Bölümü’nde önceki gece yangın çıkmış, merkezin otomatik yangın söndürme sistemi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yardımlarıyla bu yangın söndürülmüştü.

5 HASTA BAŞKA SERVİSE NAKLEDİLDİ

Yangının çıktığı yerin yakınındaki Doğum ve Radyasyon Onkolojisi servislerindeki 5 hasta ise dumandan zehirlenme tehlikesiyle başka servise nakledilmişti.

Merkezi kundaklamadan önce keşif yaptı

KAYIT VE GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Yangının, daha önce de tehditlerde bulunan bir hasta yakını tarafından çıkarıldığı iddiaları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, tüm teknik kayıt ve görüntüleri inceledi. İnceleme sonucu olayla ilgili olduğu gerekçesiyle Uğur K. adlı şahıs gözaltına alındı.

Merkezi kundaklamadan önce keşif yaptı VİDEO

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Polisin incelemesi ile ortaya çıkan zanlının merkez içerisindeki görüntüleri ise dehşete düşürdü. Gece saatlerinde neredeyse bomboş olan merkezde dolaşan suçlu, yaklaşık 10 dakika boyunca keşif yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkezi kundaklamadan önce keşif yaptı

TUTUKLANDI

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen hasta yakını Uğur K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Uğur K. "kamu malına zarar vermek" suçundan tutuklandı.

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