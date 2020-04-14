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Merkür'e giden uzay aracı, Dünya'nın fotoğrafını çekti

Merkür yolundaki uzay aracı BepiColombo, Dünya'nın etrafından geçerken gezegenimizi fotoğrafladı.

Haber Merkezi |
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Merkür'e giden uzay aracı, Dünya'nın fotoğrafını çekti

1.5 yıl önce Avrupa ve Japonya uzay ajanslarının ortak çabasıyla fırlatılan BepiColombo, Güneş'e en yakın gezegen Merkür'e doğru yol alıyor. Gezegene ulaşana kadar oldukça uzun ve dolambaçlı bir yol izleyecek uzay aracı, Dünya'nın etrafındaki ilk manevrasını gerçekleştirdi.

Dünya’nın sadece 12 bin 700 kilometre yakınından geçen BepiColombo, üzerinde bulunan 3 Go Pro aksiyon kamerasını kullanarak çeşitli fotoğraflar çekti.

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Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) bilim yetkililerinden Gunther Hasinger, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Uzaydan çekilen bu selfie’ler pek çoğumuz için en sıkıntılı, en belirsiz dönemlerinden birini yaşayan, hepimizin ortak yurdu gezegenimizi gösteriyor ve uzay için ne denli küçük olduğumuzu hissettiriyor.'' ifadelerini kullandı.

2025'TE MERKÜR'DE OLACAK

2025’te Merkür’e ulaşması planlanan BepiColombo, iki kez Venüs ve 6 kez de Merkür’ün kendi yörüngesinde benzer manevralar gerçekleştirecek. Aracın bir sonraki yakın geçişi, ekim ayında Venüs’te olacak.

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Bilim insanları, uzay aracının Merkür'e ulaşması ile birlikte, Güneş rüzgarlarının kavurduğu gezegenin kökenleri ve kimyasal bileşimiyle ilgili daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

Merkür, Güneş sisteminin katı yüzeye sahip 4 gezegeninden son keşfedileni. Ay’dan biraz daha büyük olan gezegen, Güneş etrafındaki bir turunu sadece 88 günde tamamlıyor.

Uzay aracı ismini, Merkür’e yapılacak yolculukta gezegenlere yakın geçiş manevralarını kullanmayı tasarlayan ve 1984’te hayatını kaybeden, İtalyan matematikçi ve mühendis Giuseppe "Bepi" Colombo’dan alıyor.

Instagram: @eshteknoloji

Merkür'e giden uzay aracı, Dünya'nın fotoğrafını çekti

Merkür'e giden uzay aracı, Dünya'nın fotoğrafını çekti

Merkür'e giden uzay aracı, Dünya'nın fotoğrafını çekti

Merkür'e giden uzay aracı, Dünya'nın fotoğrafını çekti

Merkür'e giden uzay aracı, Dünya'nın fotoğrafını çektiMerkür'e giden uzay aracı, Dünya'nın fotoğrafını çekti

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