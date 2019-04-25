Merkür'ün çekirdek yapısının Dünya'nın çekirdeğine benzediği ortaya çıktı

Başta NASA olmak üzere birçok uzay şirketi gezegenlerin oluşumlarıyla yakından ilgileniyor. Şimdiye kadar Güneş'e en yakın gezegen Merkür ile ilgili birçok çalışma yapan şirketler, çok fazla detaylı bilgi elde edememişti.

Bilim insanları, 2011 yılında Merkür'e gönderilen Messenger uzay aracının gezegenin dönüş hızı ve çekim gücü hakkındaki verilerini değerlendirerek Merkür’ün çekirdek yapısını ve Dünya’nın çekirdeğine benzerliğini ortaya çıkardı.

NASA, önce bir gezenin iç yapısına ulaşmadan çekirdek yapısının nasıl tespit edileceğine yanıt aradı. Goddard Uzay Merkezi'ndeki bilim insanları, Samanyolu galaksisinde Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür’ün dönüş hareketin tespit edilmesiyle çekirdek yapısının anlaşılacağını ortaya koydu.

DÜNYA'NIN ÇEKİRDEK YAPISINA BENZİYOR

ABD’de bulunan Goddard Uzay Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, Merkür’ün hemen hemen Dünya’nın çekirdeğine benzer olan çekirdeğinin iç yapısının katı olduğunu doğrulayan kanıtları ortaya çıkardı.

Bu keşfin, gezegenlerin çekirdek boyutu, Güneş sisteminin nasıl oluştuğu, kayalık gezegenlerin zamanla nasıl değiştiği hakkında bilgi vereceği kaydedildi.

Araştırmayı yapan çalışma grubundaki bilim insanlarından biri olan Antonio Genova, "Merkür’ün iç kısmı hala aktif. Çünkü eriyik çekirdek gezegenin zayıf manyetik alanını oluşturuyor. Merkür’ün çekirdeği bizim gezegenimizden daha hızlı soğudu. Bu bizim çekirdeğin soğumasıyla manyetik alanın nasıl değişeceği hakkında tahminde bulunma imkanı veriyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür’ün çekirdeğinin merkezindeki katı kesimin 2 kilometre olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları bu bulgudan hareketle Dünya’nın çekirdek çapının 2 bin 400 kilometre olduğunu hesapladı.

Bilim insanları söz konusu bilgileri kullanarak Güneş'e en yakın gezegen Merkür hakkında daha detaylı bilgiler elde etmek için çalışmalarına devam ediyor.

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