Kılıçdaroğlu: CHP'li olmak koltuğa bağlı olmak değildir

1 Mermer ocağında feci ölüm Karaman’da bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

2 TSK'dan Irak'In Kuzeyi'ne hava harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK mevzilerine hava harekatı düzenledi.

3 Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu Konya'da markette çalışan İbrahim E. (41), kızıyla evlenmesine karşı çıktığı Hasan Ö. tarafından bacağından tüfekle vurularak yaralandı.

4 Beşiktaş, Lucescu ve oğlu ile görüştü Romanya basını, Mircea Lucescu'nun gelecek sezon oğlu Razvan Lucescu ile ile siyah-beyazlı takımda görev alacağını öne sürdü.

5 Patates fiyatları yarı yarıya düştü 4 Şubat tarihinde resmi olarak başlatılan tanzim satışları, en çok patatesin fiyatını düşürdü. Halde 4, Marketlerde ise 5 liradan satışa sunulan patatesin fiyatı 2 buçuk liraya kadar geriledi.

6 Brezilya’da bir okula silahlı saldırı: 8 ölü Brezilya’da iki saldırgan bir okula silahlı baskın düzenledi. Saldırıda en az 5 öğrenci, bir görevli hayatını kaybetti. Yerel medya, saldırganların okul içinde intihar ettiğini de yazdı.