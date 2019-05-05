Mermer yüklü kamyonun altında kalan kadın öldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir restoranda garson olarak çalışan Özbekistan uyruklu Zeinap Karasukova; üst geçidi kullanmayıp, karşıya geçmek için bir anda yola fırladı.

MANEVRA YAPSA DA KURTARAMADI

Bu sırada 32 FK 311 plakalı mermer yüklü tırla Sarısu kavşağından Burdur yönüne giden Muhsin Uysal, frene basarak, manevra yapsa da Karasukova'ya çarptı.

PARÇALANAN BEDENİ TEKERLERİN ARASINDAN ÇIKARILDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler, çevrede güvenlik şeridi oluşturup, trafiği kontrol altına alırken; itfaiye ekibi ise Zeinap Karasukova'nın parçalanan bedenini tekerlerin arasından çıkarmak için çaba sarf etti.

KULAĞINDA KULAKLIK TAKILIYDI

Polis, kaza anında olay yerinde bulunan görgü tanığı ve hru sürücüsü Uysal'ın ifadesine başvurdu. Görgü tanığı ve Uysal, kadının kulağında kulaklık takılı olduğunu ve tırın geldiğini fark etmediğini öne sürdü. Zeinap Karasukova'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Cenazeyi teslim almak için morg önünde bekleyen eşi ve aile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

ÖĞLUNUN TÖRENİNE KATILMAK İÇİN ACELE ETMİŞ

Öte yandan Zeinap Karasukova'nın, 5'inci sınıfta okuyan oğlu Aziz'in yıl sonu gösterisine yetişmek için iş yerinden izin aldıktan sonra yola çıktığı ve aceleyle törene yetişmeye çalıştığı öğrenildi.