Mersin'de, alkollü sürücüler tarafından darbedildiler

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 26 yaşındaki Çağrı Yıldız, 7 aylık hamile eşi ve eniştesi Ali Rıza Sandal ile eşi ve 6 aylık çocuğu araçlarıyla misafirlikten dönerken, bir fırında ekmek almak için durdu.

Bu sırada yoldan geçmeye çalışan ve içinde 5 kişinin bulunduğu bir araç, kornaya basarak yol istedi.

Hemen aracına geçerek yol vermek isteyen Ali Rıza Sandal'a, alkollü olduğu ileri sürülen 5 şahıs, küfretmeye başladı.

FALÇATA VE SOPALARLA DARBETTİLER

Yol vermesine rağmen Sandal’a saldıran şahıslar, tekme tokat vurmaya başladı. Saldırganlar, yanlarında bulunan falçata, sopa ile fırın dükkanının önündeki kürekle saldırmaya devam ettiler. Sandal ve araya giren Çağrı Yıldız ise boynundan, yüzünden, kafasından ve sırtından yaralandı.

200 DİKİŞ ATTILAR

Saldırı sonrası yaralanan Çağrı Yıldız ve Ali Rıza Sandal, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı iki kişiye, hastanede müdahale edilerek 200 tane dikiş atıldığı öğrenildi.

"EŞİM HAMİLE DEMEME RAĞMEN SALDIRMAYA BAŞLADILAR "

Olay anını anlatan Çağrı Yıldız, "5 kişi araçtan indi. Direk küfür ederek, yol istediler. Yol vermeye çalıştığımız halde saldırmaya çalıştılar. Eşim hamile dememe rağmen saldırdılar. Önce enişteme saldırdılar, sonra araya ben girdim. İtiş kalkış olduğu sırada eniştemi kesmeye başladılar. Daha sonra bana da falçata ile vurdular. Sonra eşimin üzerine yürüdüler. Fırının oradan kürek aldılar eşime vuracaklardı araya ben girdim, bana geldi. Bu kişiler yardımcı olmadan direk kaçtılar." dedi.

"GECELERİ UYUYAMIYORUM"

6 aylık bebeği bulunan Emine Sandal ise "Kornaya bastılar, eşim 'bir saniye ağabey çekiyorum' demesine kalmadı adamlar küfür etmeye başladılar. Ondan sonra saldırmaya başladılar. Daha sonra elimdeki çocuğumu hiç tanımadığım bir adamın eline verdim. Ne yapacağımı şaşırdım. Ardından eşim ile ağabeyimi kurtarmaya çalıştım. Araya ben de girdim. Gücümün yettiği kadarıyla montlarından çekmeye çalıştım ama gücüm yetmedi. Eşim ile ağabeyimi bıçakla kestiler. Çok kötüydü. Halen gece uyuyamıyorum. Aklımdan hiç çıkmıyor. Onun şokuyla yaşıyorum. " diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Birçok yerlerinden yaralandıklarını söyleyen Yıldız, "Biz hastanedeyken onlar da gelmiş. Orada 'Yine olsa, yine yaparız. Ağabeyim gereken cezanızı kesti' gibi kelimeler kullanmışlar. Biz bir gün sonra karakola giderek şikayetçi olduk. İfadelerimizde her şeyi anlattık. Ona rağmen bir şey yok, şahıslar ifadelerinin ardından bırakıldılar. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bunlar bugün bize, yarın başkasına yapacaklar. Hamile kadın, çocuk falan dinlemediler. Direk gözlerini karartmış bir şekilde, öldüresiye saldırdılar. Boğazımıza, kafamıza, yüzümüze kesik attılar. Bunların gereken cezalarını almalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SERBEST KALDILAR

Olayın ardından kaçan şüpheliler, şikayet üzerine emniyet birimlerince yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.