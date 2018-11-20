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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 50 yıldır içinde yer aldığı MHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 11:47..
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Mersin'de 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde partisinden aday gösterilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi’nden ( MHP) istifa etti.

"HAYATIMIN EN ZOR KARARINI VERİYOR VE MHP'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Kocamaz, "Daha önce partiden gönderilmeye zorlanan birçok kişiden sonra sıranın bize geldiğini ve bu tür anlayışlarla daha fazla yol yürüyemeyeceğimi gördüğüm ve bize güvenenlerin bugüne kadar gönül ve yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarımızın Mersin adına taleplerini yerine getirmesi konusunda özellikle MHP çatısı altında hizmet üretmenin ortadan kalktığı ve adeta çek git denildiği bir dönemde rahmetli Başbuğ'a olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere, hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP'den istifa ediyorum" dedi.

MHP, 31 Mart seçimleri için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı aday göstermişti. Kocamaz için ise İyi Parti iddiaları ortaya atılmıştı.

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