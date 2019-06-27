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Mersin Cezaevi’nden akıl almaz firar

Açık görüş sırasında ikizi ile yer değiştirerek firar eden cinayet zanlısı, polisin ve infaz koruma memurlarının operasyonuyla yakalandı.

İHA | 27.06.2019 - 22:09..
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Mersin E Tipi Kapası Cezaevi’nde  kasten öldürme suçundan yaklaşık 1 yıldır  tutuklu bulunan Murat A. (19), bugün saat 14.30 sıralarında açık görüş sırasında kendisini ziyarete gelen ikiz kardeşi Hüseyin A. ile yer değiştirerek firar etti.

Cezaevinde yüz tanıma sistemi olmadığından zanlının firar ettiğini bir süre sonra fark eden cezaevi yönetimi, durumu hemen polise bildirdi.

KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin gidebileceği yerlere operasyon düzenleyen polis ekipleri, infaz koruma memurlarıyla birlikte zanlıyı, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi’ndeki evinde yakaladı. Firari cinayet zanlısı tekrar cezaevine konulurken, yer değiştirdiği ikiz kardeşi de gözaltına alındı.

Mersin Cezaevi’nden akıl almaz firar

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