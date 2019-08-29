Mersin Limanı'nda 23 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika'dan limana getirilen bir konteyner içerisinde yoğunluk saptandı.

GİZLİ BÖLMEDE ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine konteynerde arama yapan ekipler, soğutucu motorunun bulunduğu bölümde, kapak altında özel olarak hazırlanmış bir gizli bölmede, siyah renkli koli bandı ile sarılmış 20 paket içerisinde 20 kilogram 749 gram kokain ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 125 bin lira olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.