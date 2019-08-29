taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8421
Euro
6.4689
Altın
1543.08
Borsa
97120.02
Gram Altın
289.846

Mersin Limanı'nda 23 kilo kokain ele geçirildi

Güney Amerika'dan limana getirilen bir konteyner içerisinde yapılan aramada koli bandına sarılmış 20 paket uyuşturucu bulundu.

İHA | 29.08.2019 - 15:50..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika'dan limana getirilen bir konteyner içerisinde yoğunluk saptandı.

GİZLİ BÖLMEDE ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine konteynerde arama yapan ekipler, soğutucu motorunun bulunduğu bölümde, kapak altında özel olarak hazırlanmış bir gizli bölmede, siyah renkli koli bandı ile sarılmış 20 paket içerisinde 20 kilogram 749 gram kokain ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 125 bin lira olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin Limanı'nda 23 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda 23 kilo kokain ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK tartışmasını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK tartışmasını değerlendirdi

499
Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları

Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları

272
Adil Rami: Pamela'yı dövmedim

Adil Rami: Pamela'yı dövmedim

52
38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı

38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı

40
Erdoğan'dan Rusya ziyareti sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti sonrası açıklamalar

207
Bolton: Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı çalıntı

Bolton: Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı çalıntı

110
Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır programı belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır programı belli oldu

973
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir