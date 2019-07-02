Mersin metroya kavuşuyor

Mersin’in marka kent olması için harekete geçildi. Bu kapsamda birçok proje geliştirildi. Bu projelerden ilki ise metro olarak açıklandı.

Düzenlenen toplantıda, geleceğe yönelik yatırım planları ve hayata geçirecek projeler anlatıldı, metroyla ilgili de tarih verildi.

2020 YILINDA HAZIR OLACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Farklı alanlarda aldığımız kararlarla ve projelerle Mersin halkını büyük projelerle tanıştıracağız. Bunlardan bir tanesi de metro. Bu konuda çalışmaları başlattık. Mümkünse 2020’nin ilk çeyreğinde bunun adımını atmak istiyoruz.” diye konuştu.

GÜÇLÜ DİĞER PROJELERİN DE TEMELİ ATILIYOR

Seçer, Mersin Limanı’nın en önemli sorunlarından biri olan trafik için de güçlü bir projenin ilk adımlarını attıklarını söyledi.

Seçer, “Liman kapısının trafik sıkıntısı ile ilgili süratle imar değişikliği yaptık. Otoban bağlantı yolunun limana direkt bağlantısını gerçekleştirmek için MIP (Mersin International Port) ve Devlet Demiryolları ile güçlü bir projenin iş birliğinin ilk adımlarını attık.” ifadelerini kullandı.