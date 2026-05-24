Mersin sahillerinde yoğunluk başladı

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.

Tatilin 9 güne çıkarılmasının ardından bazı vatandaşlar soluğu Mersin'de aldı.

9 günlük bayram tatilinin başladığı bugünlerde ara ara yağışların etkili olduğu Mersin'e, şehir dışından da birçok aile geldi.

DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi başta olmak üzere kentteki tatil mekanlarına gelen ailelerden bazıları gezmeyi bazıları ise denize girmeyi tercih etti.

Çocuklar kumsallarda oynayarak vakit geçirirken, gençler ise denizin keyfini çıkardı.

Bayram süresince havanın yağışlı olması beklenen kentte, sezonun 1 Haziran itibarıyla tamamen başlamasının beklendiği öğrenildi.

AİLELER MERSİN'E AKIN ETTİ

Okulların tatil olmasını fırsat bilerek Nevşehir'den Mersin'e gelen gençlerden Nurullah Açıkbaş ile Eminhan Koca da arkadaşlarıyla kumsal ve denizin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Kumsalda kale yaparak vakit geçiren çocuklardan Hikmet Bayram ise okulların tatil olması nedeniyle ailesiyle Kayseri'den Mersin'e geldiklerini ifade etti.

Çocuklarıyla Kayseri'den gelen Erhan Bayram ise, memleketlerine göre Mersin'de havanın sıcak olduğunu anlattı.