Mersin'de 113 kilo kaçak et ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaptıkları denetimlerde bir kasapta patates ile mezbahane mührü taklit edilmiş, 113 kilo kaçak et ele geçirdi.

SAĞLIKSIZ KAÇAK ET

İlçede yaşayan kasap Y.Ç.'nin iş yerinde yapılan incelemelerde, kaçak ve sağlıksız et tespit edildi.

ETLER İMHA EDİLECEK

Küçükbaş hayvana ait olduğunu bildirilen etler, imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilere teslim edildi.

TUTANAK TUTULDU

Y.Ç. hakkında ise tutanaklar tutularak, kaçak kesim yapan iş yerine yasal işlem uygulandı.