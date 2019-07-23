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Mersin'de 1.500 yıllık zeytin ağacı

İlçe merkezinde bulunan zeytin ağacı, 'Anıt Ağaç' olarak tescillendi.

AA | 23.07.2019 - 17:19..
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki Demokrasi Meydanı'ndaki yeni yerine taşınan 1.500 yıllık zeytin ağacı, meyve verdi.

ANIT AĞAÇ OLARAK TESCİLLENDİ

Mezitli Belediyesindeki Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 2017 yılında "Anıt Ağaç" olarak tescillediği ağaç, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Etrafı çitle korunan 6 metre 48 santimetre çapındaki ağaç, meyve vermeye başladı.

Mersin'de 1.500 yıllık zeytin ağacı

Mersin'de 1.500 yıllık zeytin ağacı İZLE

ZAMANINDA AĞACIN YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hem zeytin ağaçlarının korunmasına dikkati çekmek hem de ilçeye estetik görünümü sağlamak amacıyla asırlık ağacın geçmiş yıllarda yerinin değiştirilerek meydanda toprakla buluşturulduğunu hatırlattı.

Mersin'de 1.500 yıllık zeytin ağacı

"EN YAŞLI ZEYTİN AĞACI OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle bakılan ağacın yeniden yaşama döndüğünü kaydeden Tarhan, şöyle devam etti:

"1.500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen zeytin ağacımız, Mezitli’nin en yaşlı zeytin ağacı olma özelliğine sahip. Üzerinde zeytinleri de görmüş olmamız bizim için de büyük mutluluk kaynağı. Önümüzdeki günlerde ağacımızın yanı başına ikinci Sanat Durağı'mızı da oluşturacağız. O zaman daha çok insan bu bölgeye gelecek."

Mersin'de 1.500 yıllık zeytin ağacı


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