Mersin'de 191 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince, sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine iki ayrı şahsın evinde arama yapıldı.

191 LİTRE SAHTE İÇKİYE EL KONULDU

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan aramada, varil içerisinde 120 litre sahte içki ele geçirildi.

Yine Tarsus ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi'nde bir başka şahsın evinde yapılan aramada ise 36 şişe halinde 71 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



