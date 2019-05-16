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Mersin’de 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bir şahsın evinde yapılan aramada, yatak odasındaki kadın çantasının içerisinde 3 bin 66 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA | 16.05.2019 - 09:49..
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’nde bir şahsın evinde arama yaptı.

ARANAN EVDEN 3 BİN TANE UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Yapılan aramada, yatak odasında kapı arkasındaki kadın çantasının içerisinde gazete kağıdına sarılı vaziyette, poşetler içerisinde 3 bin 66 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin’de 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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