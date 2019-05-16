Mersin’de 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’nde bir şahsın evinde arama yaptı.

ARANAN EVDEN 3 BİN TANE UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Yapılan aramada, yatak odasında kapı arkasındaki kadın çantasının içerisinde gazete kağıdına sarılı vaziyette, poşetler içerisinde 3 bin 66 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



