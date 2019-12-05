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Mersin'de 4 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranırken, 200 metrelik bir uçurumun dibinde cansız bedenine ulaşıldı.

İHA | 05.12.2019 - 21:06..
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Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde hayvan besiciliği yapan Mehmet Eker'den (28) 4 gündür haber alamayan ailesi durumu jandarma ve polise bildirdi.

ARACI UÇURUMUN KENARINDA BULUNDU

Polis ekiplerince Eker'i bulmak için çalışma başlatıldı. Kayıp gencin aracı dün akşam saatlerinde Baştepe mevkisinde, yaklaşık 200 metrelik uçurumun kenarında bulundu.

Mersin'de 4 gün önce kaybolmuştu cesedi bulundu VİDEO

9 SAATTE ÇIKARILDI

Civarda yapılan araştırmada Mehmet Eker'in cesedi, düştüğü uçurumun dibinde bulundu. Gencin cesedini çıkarmak için AKUT, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Eker'in cesedi, ekiplerin yaklaşık 9 saat süren ortak operasyonuyla çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Mersin'de 4 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu

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