Mersin'de 4 metre uzunluğunda köpek balığı yakalandı

Seyhan-3 isimli balıkçı teknesiyle Akdeniz'e açılan balıkçılar, 12 mil açıkta avlandıkları sırada ağlarına büyük bir köpek balığı takıldı.

Uzun uğraşlar sonucu ağa hakim olabilen balıkçılar, yaptıkları incelemede 4 metre boyunda pamuk cinsi köpek balığı yakaladıklarını belirledi.

KÖPEK BALIĞIYLA FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Yaklaşık 350 kilogram olan balık, getirilip sergilendiği Mersin Balık Pazarı'nda ilgi odağı oldu. Alışverişe gelen vatandaşlar, köpek balığını görünce şaşkınlık yaşarken, birçok vatandaş köpek balığıyla fotoğraf çektirdi.

HAVALARIN ISINMASIYLA ORTAYA ÇIKIYORLAR

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalde nisan ve mayıs aylarında görmeye alıştıkları köpek balıklarıyla, havaların ısınmasıyla birlikte mart ayında karşılaşmaya başladıklarını anlattı.

KANSER TEDAVİSİNDE OLUMLU ETKİSİ VAR

Köpek balığı etinin, bazı kanser türlerinin tedavisinde olumlu etkisi olduğunu duyarak kendilerine başvuranlar bulunduğunu anlatan Polat, derneklerine daha önce müracaat ederek talep eden kanser hastalarına, balığın etini ücretsiz olarak vereceklerini de söyledi.