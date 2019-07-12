taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6815
Euro
6.3961
Altın
1404.59
Borsa
99406.44
Gram Altın
256.725

Mersin'de 40 kilo esrar yakalandı

Jandarma ekiplerince bir limon bahçesinde yapılan aramada, ağaç dallarının arasına gizlenmiş 40 kilo 450 gram esrar ve 2 kilo 130 gram skank ele geçirildi.

İHA | 12.07.2019 - 02:26..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mersin’in Erdemli ilçesinde Tömük Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi sırasında Yeşildere mevkiindeki ormanlık alanda 203 kök Hint keneviri ekili alanı sulayarak kenevirlerin bakımını yapan A.G. ve İ.M.’yi sulama yaptıkları 7 bidon ile birlikte suçüstü yakaladı.

Mersin'de 40 kilo esrar yakalandı

LİMON AĞAÇLARININ DALLARINA GİZLEDİLER

Şüphelilerin Arpaçbahşiş Mahallesi’ndeki evlerinde narkotik köpeği ile yapılan aramada ise limon bahçesindeki ağaç dallarının arasına gizlenmiş halde 40 kilo 450 gram esrar ve 2 kilo 130 gram skank maddesi ele geçirildi.

Mersin'de 40 kilo esrar yakalandı

Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen M.K. adlı şüpheli de gözaltına alındı. 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyoğlu’nda motosikletli magandalar silahla dehşet saçtı

Beyoğlu’nda motosikletli magandalar silahla dehşet saçtı

5
Taksilerde şoförün değişim saati yazacak

Taksilerde şoförün değişim saati yazacak

19
Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

2
Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

1
Oyun oynarken kafasını sıkıştırdı

Oyun oynarken kafasını sıkıştırdı

0
Mersin'de 40 kilo esrar yakalandı

Mersin'de 40 kilo esrar yakalandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir