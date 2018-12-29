Mersin’de 5 milyon lira değerinde skunk ele geçirildi

1 Diyarbakır’da 2018 yılında 4 bin 541 kaza meydana geldi Diyarbakır’da polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılı içerisinde 4 bin 541 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 33 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 979 kişi ise yaralandı.

2 Tarihi an: ABD'li maceraperest Antarktika'yı tek başına geçti 33 yaşındaki Colin O'Brady, hiçbir yardım almadan yaklaşık bin 500 kilometre yol katederek bugüne dek hiçbir insanoğlunun başaramadığını başardı ve Antarktika'yı 'tek başına' geçti.

3 Şenol Güneş'in futbolcular hakkındaki raporu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Larin, Vagner Love ve Gökhan Töre'nin satılmasını istedi. Güneş'in sözleşmesini uzatın dediği futbolcular ise Babel ve Adriano.

4 Yerli modern tank mühimmatı göreve hazır Modern tank topu mühimmatının bin adetlik ilk kafilesi teslim edilirken, envanterdeki tanklarla yapılan atışlı testler başarıyla gerçekleştirildi.

5 İZBAN’dan ek seferlerin durdurulması kararına itiraz Hüseyin Ervüz, işverenin önerdiği yüzde 26’lık ücret zammını geri çekmesini eleştirerek,"Bu durum çocuklar arasındaki ‘Küstüm’ tarzı bir olay. Bürokraside, sözleşme tekniğinde böyle bir şey yok" dedi.

6 Atatürk Havalimanı'nda Sloven profesörün boş vakit koşusu Atatürk Havalimanı'nda uçağının kalkışına 6 saat olan Slovenyalı ünlü ekonomi profesörü Milan Vodopivec, zamanını terminal içinde ilginç bir şekilde değerlendirdi.