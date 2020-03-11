Mersin'in Silifke ilçesinde, hayvancılık ile uğraşan Engin Kaya'ya ait iki kuzudan biri 6 bacaklı olarak dünyaya geldi.

YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Arka bacaklarının arasında diğerlerine göre aynı birbirine bitişik iki bacağı daha olan kuzu, görenleri hayrete düşürdü. Bacaklardan ikisinin birbirine bitişik olması nedeniyle 6 bacaklı gibi görünen kuzunun yürümekte güçlük çektiği de öğrenildi.

Mersin'de 6 bacaklı kuzu dünyaya geldi ViDEO

2 BACAĞI AMELİYATLA ALINACAK

Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde, kuzunun fazladan olan iki bacağının ameliyatla alınabileceği belirtildi.

Olayın kendilerini şaşırttığını söyleyen veteriner hekim Lokman Eren, “Yukarıdan ingunal bölgeden aşağı doğru sarkan bacaklardan ikisi birleşik vaziyette aşağı kadar ilerliyor sonrasında bilek bölgesinden ikiye ayrılıyor. Burada sevindirici olan durum kuzunun sağlıklı olması, gelecekteki yaşam düzeyini etkileyecek kötü bir durumun olmaması. Yapacak olduğumuz şey, yukarıda ingunal bölgeye eksemetilere bağlı olmayan bu bacakların deri altı dokularıyla bağlı olduğunu tespit ettik. Küçük bir operasyonla iki bacağı alıp kuzuyu sağlığına kavuşturmayı düşünüyoruz.” dedi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM"

Yıllardır hayvan dostu olarak evinde her çeşit hayvan beslediğini belirten Engin Kaya ise “İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Dünkü doğumda koyunun 5 bacaklı bir kuzu dünyaya getirdiğini sanıyorduk. Veteriner hekimimize bilgi verdik. Veteriner hekimimiz gelip kontrol ve muayenesinde kuzunun 6 bacak olduğunu tespit ettik. Ömrümde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İleri zamanda kuzumuzun sağlıklı olacağını duyunca sevindim.” diye konuştu.