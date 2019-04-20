Mersin'de 6 bin ecstasy hap ele geçirildi

Mersin'de polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ARAMADA 4 BİN 487 ECSTASY HAP BULUNDU

İlk operasyonda D-400 karayolu üzerinde durdurulan otomobilde arama yapıldı. 4 bin 487 ecstasy hap bulunan otomobildeki, 2 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLAR BAŞARILI GEÇTİ

İkinci operasyon ise şehirlerarası otobüse yönelik gerçekleştirildi. Otobüste bulunan 1 yolcunun gözaltına alındığı operasyonda da 1.530 ecstasy hap ele geçirildi. 2 operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.