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Mersin'de 6 bin ecstasy hap ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 başarılı operasyona imza attı.

DHA | 20.04.2019 - 13:27..
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Mersin'de polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ARAMADA 4 BİN 487 ECSTASY HAP BULUNDU

İlk operasyonda D-400 karayolu üzerinde durdurulan otomobilde arama yapıldı. 4 bin 487 ecstasy hap bulunan otomobildeki, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 6 bin ecstasy hap ele geçirildi

OPERASYONLAR BAŞARILI GEÇTİ

İkinci operasyon ise şehirlerarası otobüse yönelik gerçekleştirildi. Otobüste bulunan 1 yolcunun gözaltına alındığı operasyonda da 1.530 ecstasy hap ele geçirildi. 2 operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mersin'de 6 bin ecstasy hap ele geçirildi

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