Mersin'de 6 iş yerine silahlı saldırı yapıldı

Mersin’in Mut ilçesinde, 6 iş yeri kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kurşunlandı.

6 İŞ YERİNE ATEŞ AÇILDI

İlçedeki İç Çarşı’da terzi, berber, züccaciye ve çay ocağının da bulunduğu 6 iş yeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Sabah iş yerini açmak için gelen esnaf, olayı fark edince polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

"NET BİR BİLGİ YOK"

İş yeri kurşunlanan Ahmet Boyar, “İş yerlerini açtıktan sonra iş yerlerimizin kurşunlandığını fark ettik. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verdik. Emniyetten bir inceleme ekibi geldi. Fotoğraflarını çekti, araştırma ve inceleme yaptı. Belediyenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceklerini söylediler. Şu ana kadar bize net bir bilgi verilmedi.” dedi.