taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7367
Euro
6.3899
Altın
1423.97
Borsa
102442.02
Gram Altın
261.673

Mersin'de 6 iş yerine silahlı saldırı yapıldı

İlçede silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik güçlerinin incelemeleri devam ediyor.

İHA | 24.07.2019 - 09:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mersin’in Mut ilçesinde, 6 iş yeri kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kurşunlandı.

6 İŞ YERİNE ATEŞ AÇILDI

İlçedeki İç Çarşı’da terzi, berber, züccaciye ve çay ocağının da bulunduğu 6 iş yeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Sabah iş yerini açmak için gelen esnaf, olayı fark edince polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Mersin'de 6 iş yerine silahlı saldırı yapıldı

"NET BİR BİLGİ YOK"

İş yeri kurşunlanan Ahmet Boyar, “İş yerlerini açtıktan sonra iş yerlerimizin kurşunlandığını fark ettik. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verdik. Emniyetten bir inceleme ekibi geldi. Fotoğraflarını çekti, araştırma ve inceleme yaptı. Belediyenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceklerini söylediler. Şu ana kadar bize net bir bilgi verilmedi.” dedi.

Mersin'de 6 iş yerine silahlı saldırı yapıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

69
Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

59
Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı bitti

Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı bitti

96
Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

146
Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

108
Hande Ataizi: Bir oyuncunun soyunması normal

Hande Ataizi: Bir oyuncunun soyunması normal

63
Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti

Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir