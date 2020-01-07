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Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü: 1 ölü

Dün sabahtan beri etkili olan kuvvetli yağış, yaşamı felç etti. Erdemli ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 1 kişi öldü.

DHA | 07.01.2020 - 10:41..
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Meteoroloji'nin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de, yağmur yağışı aralıksız devam ediyor.

Yağış, başta merkez Mezitli ilçesi olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle dönerken, birçok cadde ise su altında kaldı.

Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü: 1 ölü

BARAKA ÇÖKTÜ

Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sel sularına müdahale etmeye başladı. Yağmur, Erdemli ilçesinde heyelana neden oldu. İlçenin Çeşmeli Mahallesi'nde Burhan Dede mevkisinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü. Aile fertlerinden 5'i kendi çabalarıyla toprak ve molozların altından çıktı.

Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü: 1 ölü

1.5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Babalarına ulaşamayan çocuklar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 2 ambulans, 6 itfaiye aracı, AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasıyla, talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi için Mersin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü: 1 ölü

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin merkez ilçeleri, Tarsus, Çamlıyayla ve kıyı ilçelerinde metrekareye 100- 200 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini açıklanması üzerine Gülnar ilçesinde, taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların izinli sayılacağı bildirildi.

Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü: 1 ölü

KAR YAĞIŞI DA VAR

Erdemli ilçesinin Toros Dağları eteklerinde bulunan ve yoğun kar yağışından etkilenen Güzeloluk, Karayakup, Sorgun ve Sarıkaya mahallelerinde taşımalı eğitim ile Erdemli Sağlık Lisesi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Çamlıyayla ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü: 1 ölü

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