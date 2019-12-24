Mersin'de 72 dönümlük Hazine arazisinde ağaç katliamı

Mersin’in Eski Mezitli Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişiler, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan 72 dönümlük Hazine arazisindeki binlerce kızılçam ağacını bir gecede kesti.

Sabah bölgede spor yapan vatandaşlar, durumu fark edince yaşananları yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşananlarla ilgili soruşturma başlatarak şüphelilerin kimliğini tespit etmek için harekete geçti.

72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi VİDEO

BİR GECEDE KESMİŞLER

Olayın yaşandığı bölgeye gelerek incelemeler de bulunan Mezitli Mahallesi'nin eski muhtarı Veysel Kılıçoğlu, ağaç katliamına neden olanların kanun boşluğundan yararlandığını belirterek, "Burada katliam var. Cumartesi gecesi 72 dönüm arazi de çam ağaçları yerle bir edilmiş. Sözün bittiği yerdeyiz. Mersin Valisi, Orman Bölge Müdürlüğü, yerel yöneticiler buraya sahip çıkmalı. Burada katliamı yapan kişiler parasal değil, hapis cezasıyla cezalandırılıp, bu yerin tekrar orman alanına dönüştürülmesi için çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu yapılan işlem organize bir suç örgütünün işi. Çünkü ilk defa yapılan bir işlem değil. Bu insanlar kanunlardaki boşlukları iyi biliyor, biraz da parasal güçleri de var ve yakın zamanda narenciye bahçesi olacağını da göreceğiz.'' dedi.

AYNI OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da çevre katliamlarına neden olanlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bazen insan bireysel olarak da, belediye başkanı olarak da 'Bu kadar olmaz' diyor. Yeter artık diyoruz. Bir orman kanunu diye bir kavram var ama halk arasındaki anlamı Orman Kanunu, yani hukukun yok sayıldığı bir kanun anlamında yorumlanıyor. Vatandaşın giderek kanunsuz davranması normal gibi karşılanıyor. 2017 yılında da yaşadık yine aynı bölgede, aynı kişiler tarafından yapıldı. Ağaçlandırılması sözü verilmesine karşı burada yine limon ağacı dikildi. 2017’den bu yana bir gelişme yaşanmıyor. Bunun sonucunu biliyorlar ve bir şey olmadığını görüyorlar. Vatandaş 'yapanın yanına kar kalıyor' diyerek yapıyor bu eylemi.'' diye konuştu.

"KANUNDA BOŞLUKLAR VAR"

Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı Sinan Can da yaşanan ağaç kıyımına tepki göstererek, "Ağaç kıyımını duyduktan sonra bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. Kıyımı belgeledik. Mersin'de geçmişten bugüne ağaç katletme durumu devam etmektedir. Buna karşı gösterilecek tavır ormanları kazanmamızı sağlayacaktır. Bu çok ciddi bir problemdir. Ormanları katledip, farklı noktalara getirmek ciddi bir sorundur. Muhtarla konuştuğumuz ormanların kesilip yerine narenciye ağaçları dikildiğini söyledi. Kanunda boşluklar var. Orman Bölge Müdürlüğü ceza verdiği zaman sanki yasal yükümlülükleri ortadan kalktığı noktasında bir bakış açısı var. Bu bakış açısının doğru olmadığını düşünüyoruz. Orman müdürlüğünün, buralarda ağaç kesimine ve alanın başka bir şekilde kullanılmasına izin vermemesi gerekir." dedi.