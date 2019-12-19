Mersin'de polisler, 8 ayrı iş yerinde çelik para kasalarını sert bir cisimle açarak, içerisinden 50 bin lira, 14 bin 115 dolar, bin 865 euro, ziynet eşyası, 2 tüfek ve elektronik cihazları çalan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

KAMERALARDA 4 KİŞİ BELİRLENDİ

İş yerlerindeki ve şüphelilerin kaçış güzergahları üzerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin H.K., İ.T., M.D. ve A.A. olduğunu belirledi. 2 aylık süren çalışma neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 3 kişiyi Mersin’de 1 kişiyi ise Hatay’da gözaltına aldı.

ZİYNET EŞYALARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 bilezik, 5 tam, 1 yarım, 2 çeyrek altın ile 10 bin 530 lira para ele geçirildi.

Mersin'de 8 ayrı iş yerini soyan hırsızlar ViDEO

"BERABER Mİ YAPTIK?"

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan, H.K. ve M.D. tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Emniyet çıkışı gazetecilerin "Hırsızlık yaptınız mı^?" sorusuna "Beraber mi yaptık?" diyen şüphelilerden biri, haklarındaki iddianın "iftira" olduğunu savundu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan H.K. ve M.D.’nin bir iş yerinden yaptıkları hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, bekçi bulunan bir iş yerine giren 2 hırsızın, rahat bir şekilde iş yerinde gezerken, tanınmamak için de yüzlerine maske taktıkları görülüyor. Yaklaşık 1 saat boyunca iş yerinde kalan 2 şüpheli, işlerini bitirdikten sonra yine rahat bir şekilde iş yerinden ayrılıyor.