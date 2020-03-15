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Mersin’de 91 kilo kaçak bozuk et ele geçirildi

Zabıta ekiplerince ele geçirilen bozuk etler, yakılıp toprağa gömülerek imha edildi.

DHA | 15.03.2020 - 14:55..
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Mersin'in Hal Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, satışa hazır, insan sağlığını tehdit edecek boyutta riskli olduğu anlaşılan menşei belli olmayan 91 kilogram bozuk et ele geçirdi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Etlere el koyan zabıta ekipleri, kokmuş etleri pazara gelen vatandaşlara satmak isteyen bir kişi hakkında tutanak tutup yasal işlem başlattı.

Mersin’de 91 kilo kaçak bozuk et ele geçirildi

BOZUK ETLER İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen bozuk etler ise yerleşim yerlerinin uzağında bulunan kırsal bir alanda iş makinesiyle kazılan iki metre derinliğinde çukura konulup, üzerine benzin dökülerek yakıldı ardından da üzeri tekrar toprakla örtülerek imha edildi.

Mersin’de 91 kilo kaçak bozuk et ele geçirildi

DAHA ÖNCE DE ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Zabıta ekipleri, geçen ay içinde de yine piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış, menşei belli olmayan 170 kilo bozuk et ele geçirmişti.

Bozuk etler, yine benzinle yakılıp toprağa gömülerek imha edilirken, etlerin sahibi olduğu anlaşılan 2 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştı.

Mersin’de 91 kilo kaçak bozuk et ele geçirildi

Mersin’de 91 kilo kaçak bozuk et ele geçirildi

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