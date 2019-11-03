Mersin'de annesiz yavru köpek biberonla besleniyor

Annesinin terk ettiği 3 günlük köpeği gezdiği sahilde gören bir kız, küçücük köpeğe hem bakıyor, hem de yuva arıyor.

ANNESİNİ ARADI BULAMADI

Gezintiye çıktığı sahilde gelen sesler üzerine henüz göbek bağı düşmemiş, gözleri bile açılmamış halde yavru bir köpek bulan Zübeyde Kelle adlı genç kız, çevrede minik köpeğin annesini aradı ancak tüm çabasına rağmen anne köpekle ilgili bir sonuç alamadı.

BİBERON İLE BESLİYOR

Genç kız ölüme terk etmek istemediği minik yavruyu bir kliniğe getirerek burada temizlenip bakımının yapılmasını sağladı. Beslenme saatlerinde kliniğe gelen genç kız henüz ismi bile olmayan minik yavruyu biberon ile besliyor.

3 GÜNLÜK

Sevimli yavruyu sahilde gezinti esnasında gelen sesler üzerine fark ettiğini belirten Zübeyde Kelle, "Minik yavruyu sahilde buldum. Annesizdi, annesi terk etmiş. Kliniğe getirdim, şu an burada kalıyor, burada besliyoruz. Veterinerimiz 3 günlük olduğunu söyledi." dedi.

Sahilde bulduğu yavru köpeği biberonla besliyor VİDEO



"KLİNİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Minik yavruyu biberonla beslendiklerini ifade eden Kelle, "Annesi terk etmiş. Biberonla süt vererek besliyoruz. Anne yokluğunu hissetmesin diye sıcak su ile sağladığımız bir ortamda yatırıyoruz. Hava soğuk zaten. Dışarıda kalsaydı yaşayamazdı. Sıcak bile olsa annesiz bir köpek dışarıda yaşayamaz, hele hele 3 günlük bir yavru. Mecburen birinin annelik yapması gerekiyordu. Ona da klinikte biz sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Kelle, yavru köpeğe kalıcı bir aile tarafından bakılmasının isabetli bir karar olacağını da kaydetti. Özel klinikteki bakımın ardından sağlığına kavuşan minik yavru şimdi şefkatli bir hayvanseverin kendisini sahiplenmesini bekliyor.