Mersin'de araç su kanalına düştü: 1 ölü

Su kanalı içinde bir otomobilin ters dönmüş halde olduğunu gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerininde yardımıyla otomobil içinde yapılan incelemede bir kişinin cesedine ulaşıldı.

CESEDİN KİME AİT OLDUĞU BELLİ OLDU

Bir süre sonrada cesedin Tolga Şimşek adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Savcılığın incelemesinin ardından ceset Adana Adili Tıp kurumuna gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yakınları ise Şimşek'in sabah erken saatlerde odun toplamak için evden ayrıldığını belirtti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.