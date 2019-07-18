Mersin'de Arapça tabela denetimi yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatı üzerine, kentte Suriyelilerin açtığı iş yerlerine asılan Arapça tabelaların değiştirilmesi için çalışma yürütülüyor.

ZABITA ESNAFA İHTARDA BULUNDU

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Arapça iş yeri tabelalarının mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi için esnafa ihtarda bulunuldu.

İhtar tutanağıyla tabelaların değiştirilmesi için iş yeri sahiplerine süre verilirken, buna uymayanlara ceza uygulanacağı bildirildi.