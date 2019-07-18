taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6896
Euro
6.3915
Altın
1418.45
Borsa
101624.85
Gram Altın
259.312

Mersin'de Arapça tabela denetimi yapıldı

İş yerlerine asılan Arapça tabelalarla ilgili sıkı bir denetim de Mersin'de yapıldı.

AA | 18.07.2019 - 16:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatı üzerine, kentte Suriyelilerin açtığı iş yerlerine asılan Arapça tabelaların değiştirilmesi için çalışma yürütülüyor.

ZABITA ESNAFA İHTARDA BULUNDU

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Arapça iş yeri tabelalarının mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi için esnafa ihtarda bulunuldu.

İhtar tutanağıyla tabelaların değiştirilmesi için iş yeri sahiplerine süre verilirken, buna uymayanlara ceza uygulanacağı bildirildi.

Mersin'de Arapça tabela denetimi yapıldı

Mersin'de Arapça tabela denetimi yapıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu soruları yanıtladı

Ahmet Davutoğlu soruları yanıtladı

514
Emniyet Genel Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürü değişti

177
NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

173
Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

149
Halk otobüsünden düşüp ölen kızın babası konuştu

Halk otobüsünden düşüp ölen kızın babası konuştu

372
Davutoğlu, Suriye politikası suçlamalarına cevap verdi

Davutoğlu, Suriye politikası suçlamalarına cevap verdi

125
Amerika F-35 projesinin çökmesini istemedi

Amerika F-35 projesinin çökmesini istemedi

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir