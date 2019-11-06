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Mersin'de arının soktuğu adam hayatını kaybetti

Tarsus ilçesinde 54 yaşındaki Hasan Kolcu, arı sokmasına karşı alerjisi olduğu için yaşamını yitirdi.

İHA | 06.11.2019 - 17:47..
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Karabucak mevkisinde 54 yaşındaki Hasan Kolcu, dolaşmaya çıktı. Burada arı tarafında sokulan Kolcu, fenalaşında hemen hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen Hasan Kolcu, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatı kaybetti.

3 GÜN KOMADA KALDI

1 çocuk babası Kolcu'nun 6 ay önce de yine arı sokması nedeniyle 3 gün komada kaldığı ortaya çıktı. Hasan Kolcunun cenazesi yapılan işlemlerin ardından, Tarsus'ta toprağa verildi.

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